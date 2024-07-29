Тюменская гордума и Маслихат Астаны договорились о сотрудничестве

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Председатели Маслихата Астаны и Тюменской городской думы Ерлан Каналимов и Светлана Иванова обсудили перспективы установления и развития двусторонних отношений между представительными органами, диалог состоялся в рамках рабочего визита делегации Тюменской области в Республику Казахстан.

Казахстан – один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Только за 2023 год товарооборот между странами увеличился в полтора раза. Тюменские делегаты обсудили с коллегами из Казахстана вопросы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. По словам Александра Моора, в ходе визита уже появились конкретные направления взаимодействия.

"По-особому было интересно узнать про работу их органа власти. В ходе диалога мы нашли общие темы для сотрудничества, таким образом отношения Тюмени и Казахстана станут еще крепче. Благодарю принимающую сторону за гостеприимство, познавательную и продуктивную программу нашей поездки", — прокомментировала достигнутые договоренности Светлана Иванова.

Планируется, что осенью депутаты Маслихата посетят Тюмень с ответным рабочим визитом. "Уверен, что торгово-экономический и культурный потенциал Тюмени и Астаны позволит установить крепкие двусторонние связи, осуществлять обмен опытом, развивать взаимное сотрудничество в интересах двух городов и их жителей", — поделился мнением участвовавший в переговорах депутат гордумы Есенгалий Ибраев.