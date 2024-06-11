В департаменте общественных связей Тюменской области новый замдиректора по работе со СМИ

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Первый заместитель генерального директора "Сибинфорбюро" Роман Мамонтов назначен заместителем директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в новой должности он будет курировать деятельность информационного блока департамента: пресс-службу и управление информации и массовых коммуникаций.

"С сегодняшнего дня Роман Мамонтов ...перешел на работу в департамент общественных связей на должность замдиректора! Ура! Не буду ничего писать про его медиакомпетенции, в среде все и так прекрасно знают, что Роман - профессионал своего дела", - написала в своем Telegram-канале директор департамента Ирина Широкова.

Из опубликованной биографии известно, что Роман Мамонтов - выпускник филологического факультета ТюмГУ. С 20 лет работал на студии "ТРТР" корреспондентом, затем ведущим утреннего шоу и выпускающим редактором. В 2007 году стал заместителем главного редактора ТК "Ладья — СТС", в 2008 — главным редактором Тюменской службы новостей. В 2010 году возглавил общую редакцию телеканала "Тюменское время". Участник восьми поисковых экспедиций, снял серию фильмов про историю Тюмени и Великой Отечественной войны. Финалист конкурсов "ТЭФИ — Регион" 2002 и 2003 годов, лауреат номинации "Сценарист" международного конкурса телепрограмм и фильмов "Золотой Бубен". Награжден знаком Минобороны РФ "За заслуги".

В 2024 году успешно выступил организатором и руководителем большого проекта - викторины "Люби свой край" в рамках фестиваля "Тюменская весна", который полностью прошел на цифровой платформе, в нем было задействовано огромное количество волонтеров и промоутеров.