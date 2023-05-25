Фуат Сайфитдинов подвел итоги Дней Тюменской области в Совете Федерации

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подвели итоги Дней региона в Совете Федерации. Представители правительства и депутаты регионального парламента приняли участие в работе семи комитетов верхней палаты Федерального Собрания РФ.

Александр Моор и Фуат Сайфитдинов участвовали в пленарном заседании, на котором выступили с докладами. Заслушав информацию, сенаторы одобрили постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области.

По мнению спикера облдумы, общение в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации было насыщенным и интересным, наши предложения были услышаны:

Региональные предложения были восприняты доброжелательно, взяты в работу, а взаимодействие сенаторов, представителей правительства области и наших депутатов в рамках комитетов было открытым и конструктивным.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на законодательных инициативах, которые вносит Тюменская область в Федеральное Собрание РФ. "Мы достаточно активно пользуемся правом внесения законодательных инициатив на федеральный уровень. В последнее время было внесено и одобрено пять таких предложений. Это законы, направленные на поддержку ветеранов боевых действий; регламентирующие оборот земель сельскохозяйственного назначения, развитие пчеловодства, защиту конкуренции, правовую экспертизу нормативных актов. Безусловно, сегодня в центре внимания законодателей всех уровней – поддержка участников СВО и их семей", - пояснил он.

Тюменская область внесла закон, обеспечивающий своевременную выплату алиментов детям, чьи отцы-плательщики находятся в зоне СВО и не платят алименты. В этом случае государство берет на себя обязательства по таким выплатам, а в случае гибели военнослужащего государство выплачивает сумму задолженности по алиментам (если таковая имеется).

Были внесены изменения в федеральный закон "О ветеранах", который закрепляет право на первоочередной и внеочередной прием детей ветеранов боевых действий в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также в летние оздоровительные лагеря.

"Знание специфики субъекта Федерации, постоянное общение с представителями гражданского общества и местного самоуправления, регионального бизнеса и избирателями позволяет депутатам совместно с правительством и губернатором Александром Моором своевременно реагировать на изменение текущей ситуации на местах и обозначать свою позицию федеральным законодателям", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

Парламентарии Тюменской областной думы вместе с исполнительной властью региона и региональными представителями в Федеральном Собрании РФ работают в тесном контакте и взаимодействии, главная цель которого – формирование эффективной законодательной базы, работающей на благо людей.