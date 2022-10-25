Якушев поручил губернаторам регионов УрФО в полном объеме и оперативно помогать семьям военнослужащих

Взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных, оперативно оказывать не только материальную помощь, но и моральную поддержку поручил губернаторам уральских регионов полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев в ходе еженедельного оперативного совещания.

"Все меры поддержки, озвученные Президентом России в отношении членов семей граждан мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно. Проволочки здесь недопустимы. При этом крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих – контрактников, добровольцев, мобилизованных. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают" - отметил Якушев.

К вопросам особой важности полпред отнес помощь в трудоустройстве через службы занятости, определение детей в дошкольные учреждения и так далее. "Вопрос не только про выплаты: люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная. Поддержка и помощь семьям защитников Отечества – наш ключевой приоритет", - подчеркнул Якушев.