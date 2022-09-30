Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии территорий в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации. Церемония подписания завершилась гимном России и дружным скандированием зала Кремля: "Россия! Россия! Россия!"

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

С 23 по 27сентября в в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении в состав России Референдумы по вопросу о вхождении в состав России, в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.