Дмитрий Артюхов пообещал жителям Ямала лично отвечать на вопросы по частичной мобилизации

Губернатор Ямала в своем Telegram-канале подчеркнул, что "сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных Президентом задач" и пообещал жителям округа отвечать на личные сообщения в VK.

"Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом Президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий. ... Понимаю, что у многих ямальцев сейчас будет много вопросов. Пишите мне в личные сообщения, буду все их смотреть в ежедневном режиме", - отметил Артюхов.