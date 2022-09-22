Минобороны пояснило, кто подлежит мобилизации

Министерство обороны сообщило, что при частичной мобилизации призываются те, кто необходим для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.

Минобороны РФ: в первый день мобилизации на призывные пункты самостоятельно прибыло около 10 тысяч человек.

Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, звания не важны, в приоритете — боевой опыт.

По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие — до 55.

Не будут призываться:

— работники предприятий оборонной промышленности;

—признанные временно не годными по состоянию здоровья;

—занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;

—имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

—те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".

Военные пенсионеры в отставке независимо от ведомств (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учета мобилизации не подлежат.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.