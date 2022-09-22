В Тюмени состоялось заседание мобилизационной комиссии

Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации, в связи с этим в правительстве Тюменской области состоялось заседание мобилизационной комиссии.
"Провел заседание областной мобилизационной комиссии. Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению Указа Президента России Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - сообщил губернатор.
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