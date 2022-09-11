Халин: в выборах в Единый день голосования участие приняли более 63 тысяч жителей Тюменской области

Предварительные данные о явке на избирательные участки Тюменской области в Единый день голосования озвучил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Всего выборах проголосовали 63 392 человека (34,69% избирателей).

На довыборах депутата Тюменской облдумы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу "Надымскому" проголосовали 33 673 человека (28,90%).

На выборах Думы Вагайского района проголосовали 8 180 человек (53,66%), на выборах Думы Ишимского района – 14 732 человека (64,73%).

На дополнительных выборах в Ишимскую гордуму проголосовали 24,85% избирателей, в Тобольскую гордуму – 14,86%, в Думу Уватского района – 44,56%.

Кроме того, в Единый день голосования 11 сентября прошли 34 избирательных кампании по выборам депутатов представительных органов власти сельских поселений. Наибольшую активность проявили жители Армизонского, Сладковского и Ярковского районов – явка составила 70% и выше.