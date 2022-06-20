В двух управах Тюмени сменились руководители

Руководителем управы Калининского административного округа назначен Александр Сухомяткин, руководителем Восточного административного округа – Евгений Триль, о рокировке кадров глава города Руслан Кухарук сообщил на заседании коллегии.

Прежний руководитель КАО Кильтау перешёл на работу в администрацию города и стал замглавы.

Сухомяткин на муниципальной и государственной службе более 35 лет, с 2007 года работал заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года возглавлял управу Восточного округа.

Триль на муниципальной службе более 10 лет. Работал юристом в правовом департаменте администрации Тюмени, департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2017 года был замом руководителя управы Ленинского округа.