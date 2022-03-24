Тюменские депутаты проголосовали за выплаты пенсионерам и поддержку региональной экономики

Депутаты облдумы единогласно проголосовали за изменения в закон о региональном бюджете. Это дает правительству области новые возможности для помощи бизнесу, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поправки позволяют региональным властям материально поддержать около 300 тысяч неработающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, выплатив им единоразово по 2 тысячи рублей, а также направить 700 млн рублей на поддержку промышленности, в том числе кредитами по умеренным ставкам.

"Депутаты оперативно приняли важное решение, направленное как на защиту региональной экономики от влияния кризиса, так и на социальную поддержку наших земляков", - отметил губернатор.