Александр Моор: Тюменская область за мир без нацизма

В марте 2014 года после общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов. 18 марта Крым и Севастополь вновь стали российскими, но для нас они всегда были и остаются нашими, отметил в приветственной речи губернатор Тюменской области Александр Моор на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и России.

Восьмую годовщину воссоединения Крыма и России отпраздновали жители Тюменской области 18 марта, ключевое мероприятие - минтинг-концерт "Крымская весна" - прошло на Цветном бульваре в Тюмени при участии тысяч жителей города. жителей Тюменской области глава региона Александр Моор.

Глава региона отметил, что Россия сегодня ведёт специальную операцию с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс, убивали мирных жителей, женщин, детей и стариков. Армии и правительству важна поддержка регионов.

"Сегодня, как никогда, им нужна наша вера и наша поддержка. Им важен крепкий тыл в регионах страны. И пришло наше время вместе и делом доказать, что никакие санкции, никакие ограничения не помешают нам жить мирно и счастливо. Вместе мы Россия, вместе мы сила! Наш народ - трудолюбивый народ, и нет такой задачи, которую не смог бы решить творческий гений нашего народа", - подчеркнул губернатор.

Моор отметил, что Россия сегодня ведет борьбу за то, чтобы быть собой. "Мы - великий народ, который бережно хранит свою историю, культуру и традиции. Тысячи наших земляков помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской республик. В Тюменской области сегодня живут, работают и воспитывают детей представители ста пятидесяти национальностей и поэтому Тюменская область за Мир без нацизма! За право каждого человека говорить на родном языке. За право каждого жить в мире без угроз! За Россию! За президента! За будущее!" - сказал Александр Моор.