16 пунктов подготовили тюменцы для приёма жителей Донбасса

18:18 04 марта 2022
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В Тюмени и Тюменском районе для приёма беженцев Донбасса определены 16 пунктов временного размещения - гостиницы, базы отдыха, общежития, сообщает информцентр правительства региона.

"Тюменская область готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей, в экстренном массовом порядке прибывающих в регион с территории Украины в период после 18 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении. 

Эвакуированных обеспечат медицинской помощью и в случае необходимости протестируют на COVID-19. Детям и подросткам предоставят возможность посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. При необходимости на помощь придут тюменские волонтеры.

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