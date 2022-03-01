Бывший пресс-секретарь тюменского депздрава будет работать в правительстве Курганской области

На должность заместителя директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области – начальника управления информационно-аналитической деятельности с 1 марта назначена Александра Малыгина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Курганской области, руководитель департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.
До 1 февраля 2022 года Александра Малыгина руководила пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
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