Бывший пресс-секретарь тюменского депздрава будет работать в правительстве Курганской области

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На должность заместителя директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области – начальника управления информационно-аналитической деятельности с 1 марта назначена Александра Малыгина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Курганской области, руководитель департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.

До 1 февраля 2022 года Александра Малыгина руководила пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.