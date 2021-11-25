У тюменских предпринимателей будет новый омбудсмен

Лариса Невидайло освобождена от замещаемой должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.
На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло была назначена в сентябре 2013 года.
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