У тюменских предпринимателей будет новый омбудсмен

Лариса Невидайло освобождена от замещаемой должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.

На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло была назначена в сентябре 2013 года.