Городской депутат Оксана Величко переходит в Тюменскую областную думу

Директор ОАО "Тюменский бройлер", руководитель общественного совета по защите прав потребителей Торгово-промышленной палаты Тюменской области, депутат Тюменской городской Думы седьмого созыва Оксана Величко победила на выборах депутатов в Тюменскую областную думу, набрав 55,04% голосов избирателей по одномандатному округу №21.

На очередном заседании Тюменской гордумы Евгений Заболотный поздравил Оксану Величко с победой на выборах, пожелал ей успехов на новом поприще и поблагодарил за многолетнюю работу на благо города.

Заболотный также отметил, что городская дума стала настоящей кузницей кадров для регионального парламента, и в ближайшее время, после оглашения итогов выборов в областную и государственную думы по партийным спискам, в гордуме может освободиться еще несколько кресел.