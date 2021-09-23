Городской депутат Оксана Величко переходит в Тюменскую областную думу

15:21 23 сентября 2021
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duma.tyumen-city.ru

Директор ОАО "Тюменский бройлер", руководитель общественного совета по защите прав потребителей Торгово-промышленной палаты Тюменской области, депутат Тюменской городской Думы седьмого созыва Оксана Величко победила на выборах депутатов в Тюменскую областную думу, набрав 55,04% голосов избирателей по одномандатному округу №21. 

На очередном заседании Тюменской гордумы Евгений Заболотный поздравил Оксану Величко с победой на выборах, пожелал ей успехов на новом поприще и поблагодарил за многолетнюю работу на благо города.

Заболотный также отметил, что городская дума стала настоящей кузницей кадров для регионального парламента, и в ближайшее время, после оглашения итогов выборов в областную и государственную думы по партийным спискам, в гордуме может освободиться еще несколько кресел. 

Теги: Евгений Заболотный , Оксана Величко , Тюменская городская дума , Тюменская областная дума
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