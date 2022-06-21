В Тюменской области уделяют внимание развитию бизнеса на селе

В Тюменской областной Думе состоялось совещание по вопросам развития сельских территорий, посвященное поддержке деревенского бизнеса.

Участие во встрече приняли заместители губернатора Тюменской области Владимир Чейметов и Лариса Теплоухова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Российское село" Виктор Рейн, председатель комитета Думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Мы понимаем, что развитие территорий начинается с развития экономики. На заседаниях думских комитетов депутаты совместно с правительством пришли к выводу о необходимости создания условий для развития сельского бизнеса на основе использования имеющихся на территории природных ресурсов", - отметил Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

По словам депутата, в рамках реализации партийного проекта "Российское село" была проанализирована ситуация с точки зрения предпринимателей и товаропроизводителей. Далее эти вопросы были проработаны с департаментами агропромышленного комплекса и недропользования. Итогом обсуждения и работы стал документ, в котором четко зафиксировано, кто и что должен делать.

Отдельные пункты данного протокола посвящены, к примеру, упрощению процедуры получения лицензий сельхозпредприятиями на право пользования участками недр, включению предприятий АПК в перечень налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые льготы, и определению избыточных барьеров для ведения сельскохозяйственной деятельности.