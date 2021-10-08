Два депутата Тюменской гордумы вошли в состав регионального парламента

В Тюменской областной думе седьмого созыва состоялось первое заседание. В новый состав вошли два городских депутата: Оксана Величко как кандидат в депутаты облдумы набрала наибольшее число голосов по одномандатному избирательному округу № 21, а Александр Чепик избран по списку партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду".

Участие в первом заседании обновленного регионального парламента в числе приглашенных гостей принял председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. Он отметил что представительный орган власти Тюмени является настоящей кузницей кадров. “В настоящее время в Тюменской областной Думе VII созыва восемь депутатов, прошедших школу Тюменской городской думы”, – сообщил Евгений Заболотный.

Он поздравил Сергея Корепанова с избранием председателем регионального парламента и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве представительных органов власти Тюменской области. "Убежден, что работа, которая ранее была выстроена вами с муниципальными Думами в предыдущих созывах, будет продолжена на благо всех жителей нашего края", – подчеркнул Евгений Заболотный.

Решение о прекращении полномочий Оксаны Величко и Александра Чепика Тюменская городская Думы примет на заседании 21 октября в соответствии с поданными ими заявлениями.