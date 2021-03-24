Александр Пересторонин: было бы полезно создать на основе Конкурса политологов аналогичные площадки в регионах

Фото из личного архива Александра Пересторонина

Сопредседатель Тюменского регионального штаба ОНФ, полуфиналист "Конкурса политологов" Александр Пересторонин считает, что система дистанционного тестирования могла бы стать еще более эффективной, если бы в большей степени учитывала особенности политической и медийной культуры, сложившейся в различных регионах страны. Однако и в нынешнем формате Конкурс может стать образцом для создания аналогичных площадок на уровне субъектов РФ.

"Было бы полезно тиражировать инициативу на региональном уровне. Потому что кадровый вопрос в политической сфере – серьезная головная боль и для властей, и для общественных структур на местах, а такие конкурсы позволяют обратить внимание на перспективных специалистов, способных принести новые идеи и подходы", – отмечает Пересторонин.

От предстоящего очного этапа "Конкурса политологов" участник ожидает не только результативной работы с экспертами и наставниками, но и активного взаимодействия с другими конкурсантами.