Александр Пересторонин: внимание государства к молодежи – залог успешного будущего страны

Фото из аккаунта Александра Пересторонина в Instagram

Системные планы правительства России по поддержке молодых людей помогут заложить фундамент развития страны на долгие годы. Такое мнение высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Значительная часть Послания президента была посвящена стратегии народосбережения и, в частности, поддержке детей, молодежи и нуждающихся в помощи семей. Так, президент предложил предусмотреть в каждом национальном проекте раздел, направленный на поддержку молодежи, и обязал правительство сформировать механизмы поощрения молодых людей, проявивших себя в олимпиадах, волонтерстве или проекте "Россия – страна возможностей".

"Видно, что президент и правительство комплексно подходят к вопросам воспитания и поддержки молодежи: начиная от ежемесячных выплат находящимся в трудной жизненной ситуации беременным и маткапитала – до строительства новых школ, создания большего количества бюджетных мест в вузах, взращивания качественного педагогического состава. Это важно. Если молодой человек будет видеть, что государство действительно заботится о нём и его близких, у него будет больше желания сделать что-то полезное в ответ, стать активным гражданином, участвовать в жизни своего города, стремиться к лучшему. А это – залог успешного будущего всей страны", - отметил Александр Пересторонин.

По словам эксперта ОНФ, такой подход становится особенно актуальным сейчас, когда отдельные оппозиционные силы активно пытаются вовлечь несовершеннолетних в незаконные публичные мероприятия и использовать энергию молодежи для дестабилизации ситуации в стране во имя своих корыстных целей.

"Должно быть видно, что государство заботится о молодежи. Но нельзя останавливаться на достигнутом и запланированном. Помимо оказания материальной поддержки и создания комфортной для развития молодой личности инфраструктуры, что крайне важно, нужно задаться вопросами нравственного патриотического воспитания. Причем не директивами, не из-под палки, действовать следует аккуратно. Нужно личным примером показывать, что можно многого добиться, быть успешным, полезным и счастливым, придерживаясь традиционных ценностей, будучи активным и действуя в рамках закона", - подчеркнул Александр Пересторонин.

Он также отметил, что на будущую перспективу нацелены поручения по расширению бесплатного доступа к высшему образованию, восстановлению рынка труда и поддержки создания новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса.

"Эти меры направлены на развитие человеческого капитала. Мы взращиваем кадры, которые станут вложением в будущее региона, страны. Необходимо заинтересовывать молодых людей в росте и развитии не только профессиональных, но и общих компетенций. Параллельно развивать сферу образования по всем направлениям: внедрять новые форматы, технологии, подтягивать инфраструктуру и преподавательский состав", - добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию 21 апреля. Значительная часть обращения президента была посвящена мерам социальной поддержки.