Кому Путин сказал спасибо?

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава государства десять раз произнес слова благодарности. Telegram-канал RIA_Kremlinpool составил список основных адресатов.

Президент поблагодарил:

- предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников - за напряженную работу в интересах России;

- военных – за борьбу за интересы Отечества;

- школьных учителей – за подвижнический труд;

- власти регионов – за меры поддержки семей с детьми;

- работников сельского хозяйства, фермеров – за впечатляющие результаты;

- мэров, глав районов, депутатов – за внимание к запросам людей;

- сотрудников муниципалитетов – за работу в непосредственной близости от зоны боевых действий;

- волонтеров, школьников, студентов – за восстановление лесов;

- коллег из правительства, ведомств, регионов – за обратную связь с гражданами;

- всех граждан России - за солидарность и надежность.