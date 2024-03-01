Кому Путин сказал спасибо?

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава государства десять раз произнес слова благодарности. Telegram-канал RIA_Kremlinpool составил список основных адресатов.
Президент поблагодарил:
- предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников - за напряженную работу в интересах России;
- военных – за борьбу за интересы Отечества;
- школьных учителей – за подвижнический труд;
- власти регионов – за меры поддержки семей с детьми;
- работников сельского хозяйства, фермеров – за впечатляющие результаты;
- мэров, глав районов, депутатов – за внимание к запросам людей;
- сотрудников муниципалитетов – за работу в непосредственной близости от зоны боевых действий;
- волонтеров, школьников, студентов – за восстановление лесов;
- коллег из правительства, ведомств, регионов – за обратную связь с гражданами;
- всех граждан России - за солидарность и надежность.
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