Александр Пересторонин вошел в топ-100 политологов России

Сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин стал финалистом "Конкурса политологов 2021", попав в сотню лучших. Всего на участие в конкурсе было подано 8111 заявок со всей страны.
В этом году конкурс проводился впервые. Организаторами выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и АНО "Россия – страна возможностей". Торжественное подведение итогов состоялось в Центре международной торговли в Москве.
"Часто считают, что политология или политический менеджмент, политические технологии – это про то, как победить на выборах. Это не так. На самом деле это про то, как сделать жизнь людей лучше. Как и вся государственная служба – от слова "служение". Это уникальная возможность, позволяющая менять не только вашу жизнь, но и менять жизнь окружающих и менять жизнь своей страны. Это сложная, но очень интересная и важная задача", - отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
По словам финалиста конкурса Александра Пересторонина, представляющего Тюменскую область, опыт проведения подобных мероприятий обязательно стоит переносить и на региональный уровень.
"Конкурс политологов" не только выявляет лучших. Участники получают новые ценные знания, общаются с авторитетными спикерами, делятся наработками. Не секрет, что в отдельных регионах существует объективная проблема с кадрами. Люди, идущие на госслужбу, возможно, действительно хотят принести пользу, но многим не хватает знаний и опыта. В России не так много мест, где этому учат на высоком уровне, и сосредоточены такие центры, в основном, в Москве. А подобные конкурсы позволяют специалистам подтянуться, выявляют новых перспективных активных людей со свежими и полезными идеями. Со своей стороны я готов поделиться приобретенным опытом со всеми заинтересованными в развитии своих политологических способностей", - прокомментировал итоги конкурса Александр Пересторонин.
Отметим, что "Конкурс политологов 2021" является идейным дополнением конкурса управленцев "Лидеры России". Важность подобных мероприятий неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин.
"Обновление кадров должно основываться на талантах и способностях человека, а продвижение по службе и карьерный рост – быть у тех, кто готов "пахать" на благо родной страны. Конкурс расширяет профессиональные горизонты и позволяет находить применение способностям лидеров в разных отраслях. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях. В том числе, поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов", - заявил глава государства, выступая на встрече с победителями третьего сезона конкурса "Лидеры России".
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