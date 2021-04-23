Александр Пересторонин вошел в топ-100 политологов России

Фото из личного аккаунта А. Пересторонина в Инстаграм

Сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин стал финалистом "Конкурса политологов 2021", попав в сотню лучших. Всего на участие в конкурсе было подано 8111 заявок со всей страны.

В этом году конкурс проводился впервые. Организаторами выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и АНО "Россия – страна возможностей". Торжественное подведение итогов состоялось в Центре международной торговли в Москве.

"Часто считают, что политология или политический менеджмент, политические технологии – это про то, как победить на выборах. Это не так. На самом деле это про то, как сделать жизнь людей лучше. Как и вся государственная служба – от слова "служение". Это уникальная возможность, позволяющая менять не только вашу жизнь, но и менять жизнь окружающих и менять жизнь своей страны. Это сложная, но очень интересная и важная задача", - отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

По словам финалиста конкурса Александра Пересторонина, представляющего Тюменскую область, опыт проведения подобных мероприятий обязательно стоит переносить и на региональный уровень.

"Конкурс политологов" не только выявляет лучших. Участники получают новые ценные знания, общаются с авторитетными спикерами, делятся наработками. Не секрет, что в отдельных регионах существует объективная проблема с кадрами. Люди, идущие на госслужбу, возможно, действительно хотят принести пользу, но многим не хватает знаний и опыта. В России не так много мест, где этому учат на высоком уровне, и сосредоточены такие центры, в основном, в Москве. А подобные конкурсы позволяют специалистам подтянуться, выявляют новых перспективных активных людей со свежими и полезными идеями. Со своей стороны я готов поделиться приобретенным опытом со всеми заинтересованными в развитии своих политологических способностей", - прокомментировал итоги конкурса Александр Пересторонин.

Отметим, что "Конкурс политологов 2021" является идейным дополнением конкурса управленцев "Лидеры России". Важность подобных мероприятий неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин.