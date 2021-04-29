Самозанятые тюменцы могут найти много полезного на новом сайте ОНФ

Общероссийский народный фронт запустил новую платформу для самозанятых граждан. На ресурсе опубликована актуальная информация для самозанятых и тех, кто планирует зарегистрировать налоговый статус.

Портал samo-zanyatost.ru содержит данные о получении кредитов, микрозаймов и гарантийной поддержки, информацию о программах обучения, полезных сервисах и электронных платформах для самозанятых, банковских услугах для регистрации и многом другом.

Помимо этого на сайте опубликованы вакансии и объявления о поиске исполнителей со всей России от партнёров-агрегаторов, работает "Электронная приёмная" для обеспечения обратной связи с регулирующими органами. Также здесь можно найти подходящую вакансию или заказчика услуг.

"Желание стать самозанятыми сегодня изъявляют всё больше граждан. При этом не все до конца понимают, что это означает и как регламентируются законодательством. Фактически, благодаря этому ресурсу, созданному при поддержке ОНФ, мы прямо сейчас наблюдаем зарождение нового сектора экономики. Проект ставит целью не только помочь самозанятым разобраться во всех нюансах и успешно свести их с работодателем. Важно за счет постоянного контакта с гражданами и регулирующими органами выстроить максимально удобную для всех, прозрачную и эффективную систему", - прокомментировал запуск портала сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Добавим, что партнерами проекта уже стали Министерство экономического развития РФ, Министерство труда, Федеральная налоговая служба, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также крупнейшие электронные платформы: You do, Яндекс, Ozon, ЦИАН.