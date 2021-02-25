В Тюмени пройдет первое заседание молодежной администрации нового созыва

В Тюмени начинает работу молодежная администрация нового созыва.

Сегодня в 18.00 в мультицентре "Контора пароходства" пройдет первое в этом году заседание.

На повестке дня – выбор руководителя на предстоящий год. Кандидаты презентуют свои программы, ответят на вопросы и проведут голосование. Позже сформируют составы комиссий, которые займутся решением социальных задач, организацией комфортной городской среды и освещению предстоящей деятельности.

В 2021 году в V состав молодежной администрации вошли 40 инициативных ребят с активной гражданской позицией в возрасте от 14 до 30 лет. Это представители молодежи, которые прошли отбор, защитив проекты на форуме "Мост" в декабре 2020 года. В течение года им предстоит реализовать ряд проектов и инициатив, способствующих улучшению качества жизни тюменцев в образовательной, культурной, социальной, политической и других сферах. Под руководством наставников члены молодежной администрации примут участие в семинарах, мастер-классах и творческих встречах с руководством города, с ведущими экспертами Тюмени и Тюменской области.

По итогам работы лучшие представители попадают в кадровый резерв администрации города, сообщает МАУ "ТГМЦ".