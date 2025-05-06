Тобольский военкомат возглавил ветеран СВО

Военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района назначен Юрий Золотарев, руководству города его в вторник представил заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Вакатов.

"Юрий Александрович – участник специальной военной операции, с первых дней мобилизации находился в рядах Вооруженных Сил РФ. Он – офицер запаса, призванный для защиты нашей Родины. Более двух лет Юрий Александрович провел на СВО в должности начальник штаба, принимал активное участие в освобождении Авдеевки и Донецкой Народной Республики. Награжден государственными и ведомственными наградами", - рассказал о новом военкоме глава Тобольска Петр Вагин.

На встрече участники обсудили сотрудничество в области патриотического воспитания молодежи, а также вопросы призыва и отбора кандидатов для контрактной службы. Вагин выразил уверенность, что опыт и знания Юрия Золотарева помогут эффективно справиться с задачами, которые стоят перед военным комиссариатом.