Александр Пересторонин: власти необходимо тесно взаимодействовать с ОНФ

Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин призвал власти регионов к более тесному сотрудничеству с общественниками ради систематического и оперативного решения проблем рядовых граждан.
По его мнению, пользу такого взаимодействия доказала, в том числе, прошедшая накануне пресс-конференция президента России Владимира Путина, для которой вопросы и пожелания от жителей страны собирали волонтеры ОНФ и Общественной палаты, за что удостоились похвалы главы государства.
"Нет ничего более ценного, чем услышать мнение рядовых граждан Российской Федерации. У нас сложилась хорошая практика, когда на поступившие в большом количестве вопросы, так или иначе, поступает реакция. Хочу за это поблагодарить, прежде всего и главным образом, общественные организации, которые со многими гражданами устанавливали прямой контакт, разговаривали, обсуждали проблемы, которые были людьми подняты, и очень часто добивались решения вопросов, которые людей волновали и волнуют. Буду просить Общероссийский народный фронт продолжить эту замечательную, очень полезную практику для страны", - отметил Владимир Путин, открывая традиционную пресс-конференцию.
По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александра Пересторонина, столь высокая оценка главы государства не только доказывает эффективность общественных институтов, но и накладывает большую ответственность.
"Граждане обоснованно верят в силу Народного фронта. Взять даже пример из пресс-конференции: журналистка газеты "Наше время" из Ростовской области, описывая президенту проблему, попросила привлечь к решению не только чиновников, но и ОНФ. Работа по сбору мнений и проблем граждан в Общероссийском народном фронте ведется на постоянной основе, доносится до представителей власти, и есть большой опыт в решении проблемных вопросов. Такое доверие и востребованность означает, что нам нужно ещё усилиться и расти. А властям стоит обратить внимание на ОНФ, и если в каких-то регионах еще не налажено плотное сотрудничество, исправить этот недочет. От этого выиграют все", - подчеркнул Александр Пересторонин.
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