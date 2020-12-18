Александр Пересторонин: власти необходимо тесно взаимодействовать с ОНФ

Фото: страница Александра Пересторонина в социальной сети "ВКонтакте"

Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин призвал власти регионов к более тесному сотрудничеству с общественниками ради систематического и оперативного решения проблем рядовых граждан.

По его мнению, пользу такого взаимодействия доказала, в том числе, прошедшая накануне пресс-конференция президента России Владимира Путина, для которой вопросы и пожелания от жителей страны собирали волонтеры ОНФ и Общественной палаты, за что удостоились похвалы главы государства.

"Нет ничего более ценного, чем услышать мнение рядовых граждан Российской Федерации. У нас сложилась хорошая практика, когда на поступившие в большом количестве вопросы, так или иначе, поступает реакция. Хочу за это поблагодарить, прежде всего и главным образом, общественные организации, которые со многими гражданами устанавливали прямой контакт, разговаривали, обсуждали проблемы, которые были людьми подняты, и очень часто добивались решения вопросов, которые людей волновали и волнуют. Буду просить Общероссийский народный фронт продолжить эту замечательную, очень полезную практику для страны", - отметил Владимир Путин, открывая традиционную пресс-конференцию.

По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александра Пересторонина, столь высокая оценка главы государства не только доказывает эффективность общественных институтов, но и накладывает большую ответственность.