Ольга Загвязинская рассказала, почему важно выразить свое мнение по поправкам в Конституцию

Законодательство совершенствуется с развитием государственности, и очень важно, чтобы поправки к Конституции были изучены гражданами и одобрены, считает советник ректора ТюмГУ, председатель Общественной палаты Тюмени, член Общественной палаты России Ольга Загвязинская.

"Мне импонируют поправки социального блока, а также предлагаемые изменения в статью 125 Конституции, которые предусматривают приоритет российского законодательства над международным правом. Особенно это важно с учетом современной обстановки в мире. Это гарантирует гражданам нашей страны финансовую защищенность, территориальную целостность, то, что действительно наше государство, наше право – приоритетно", – отметила председатель Общественной палаты Тюмени.

Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно. Общественница призвала всех жителей региона прийти туда в эти дни и выразить свою гражданскую позицию.