Роспотребнадзор проверил безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Мониторинг готовности помещений к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ организован Управлением Роспотребнадзора в в рамках межведомственного взаимодействия с правительством Тюменской области.

2 июня было обследовано 50 помещений во всех административных округах Тюмени, в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах и Казанском районе.

Специалисты Роспотребнадзора оценили соблюдение рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса при подготовке и проведении общероссийского голосования. По итогам обследования установлено, что во всех помещениях для проведения общероссийского голосования обеспечены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В чек-лист по всем вопросам, отражающим выполнение мероприятий, рекомендуемых для соблюдения в условиях сохраняющихся рисков распространения инфекции, внесены:

- наличие на входе коврика с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой для дезинфекции обуви,

- разделение потоков посетителей, организация социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановка мебели и оборудования с соблюдением расстояния,

- термометрия всем входящим,

- запас средств индивидуальной защиты для членов комиссии, наблюдателей, участников голосования - маски, перчатки, защитные экраны и пр.

- оборудование пунктов дезинфекции рук (наличие кожных антисептиков, санитайзеров) и выдачи санитарных наборов, в которые входят маски, перчатки, индивидуальные ручки.

- запас дезинфицирующих средств, проведение текущей уборки и дезинфекции всех контактных поверхностей,

- запас питьевой воды и одноразовых стаканчиков,

- другие важные аспекты, такие как, например, сбор использованных масок и перчаток и утилизация отходов после голосования.

В течение всей недели Управлением будет продолжен мониторинг за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.