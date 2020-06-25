Роспотребнадзор проверил безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Мониторинг готовности помещений к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ организован Управлением Роспотребнадзора в в рамках межведомственного взаимодействия с правительством Тюменской области.
2 июня было обследовано 50 помещений во всех административных округах Тюмени, в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах и Казанском районе.
Специалисты Роспотребнадзора оценили соблюдение рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса при подготовке и проведении общероссийского голосования. По итогам обследования установлено, что во всех помещениях для проведения общероссийского голосования обеспечены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей.
В чек-лист по всем вопросам, отражающим выполнение мероприятий, рекомендуемых для соблюдения в условиях сохраняющихся рисков распространения инфекции, внесены:
- наличие на входе коврика с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой для дезинфекции обуви,
- разделение потоков посетителей, организация социальной дистанции, нанесение разметок, указателей движения потоков, расстановка мебели и оборудования с соблюдением расстояния,
- термометрия всем входящим,
- запас средств индивидуальной защиты для членов комиссии, наблюдателей, участников голосования - маски, перчатки, защитные экраны и пр.
- оборудование пунктов дезинфекции рук (наличие кожных антисептиков, санитайзеров) и выдачи санитарных наборов, в которые входят маски, перчатки, индивидуальные ручки.
- запас дезинфицирующих средств, проведение текущей уборки и дезинфекции всех контактных поверхностей,
- запас питьевой воды и одноразовых стаканчиков,
- другие важные аспекты, такие как, например, сбор использованных масок и перчаток и утилизация отходов после голосования.
В течение всей недели Управлением будет продолжен мониторинг за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.
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