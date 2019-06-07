Депутат Госдумы Николай Брыкин провел в Тюмени прием граждан

Депутат Государственной думы Николай Брыкин 6 июня провел в Тюмени личный прием граждан. За помощью к народному избраннику обратились 4 человека. Встреча проходила в приемной партии "Единая Россия".

Маргарита Морева называет себя обманутой дольщицей. В 2002 году она купила 3-комнатную и 1-комнатную квартиры в строящемся доме на пересечении улиц Грибоедова-Смоленская. Однако строительная компания вскоре обанкротилась, а объект перешел другому застройщику. В 2005 году разорилась и эта организация, не достроив даже первую секцию. Дольщики создали ЖСК и решили сами достроить дом, но в одноподъездном исполнении, а купившие квартиры во втором подъезде, как и Маргарита, остались не у дел. Женщина обратилась в Государственное управление строительства. Там ей пообещали решить проблему, как только будет готов реестр обманутых дольщиков. Но и в этом документе Мореву не учли – дом, хоть и в усеченном варианте, был уже введен в эксплуатацию. Депутат Госдумы уверен: в этой ситуации нужно разбираться и посоветовал собрать необходимый пакет документов, чтобы попытаться подтвердить статус обманутого дольщика и получить соответствующую помощь.

Александр Климов пришел с жалобой на работу Тюменьэнергосбыта иТРИЦа, однако больше всего его огорчает бюрократическая волокита и нежелание сотрудников Государственной жилищной инспекции, представителей власти, местной прокуратуры услышать эти претензии и проверить факты. Николай Брыкин предложил пенсионеру правильно оформить обращение и обещал посодействовать в решении проблемы.

Ольга Вторушина одна воспитывает 11-летнего сына, работает курьером, но зарплата настолько мала, что денег не хватает даже на текущий ремонт санузла в квартире. Оформить заявления о выделении пособия на ребенка и на материальную помощь ей не удалось, так как организация, в которой она работает, отказалась выдавать справку о доходах. Еще одна проблема – старый дом, в котором проживает семья. По словам Ольги, в нем давно не было ремонта, крыша течет с 2010 года, пора менять инженерные сети. Обращение в службу ЖКХ результата не принесло. Депутатский запрос по этому поводу будет направлен в органы власти, прокуратуру и в другие надзорные инстанции.

Николай Скорин на прием к депутату пришел повторно. Проживает он в многоквартирном доме по улице Самарцева. К прежним жалобам на шумную вентиляцию в доме, большие счета за жилищно-коммунальные услуги добавилось недовольство благоустройством двора, отсутствие реакции сотрудников управляющей компании на замечания от жильцов.

Обращение пенсионера взято в работу, но чтобы лучше вникнуть в ситуацию депутат решил лично осмотреть дворовую территорию, подъезд, а также пообщаться с жильцами и побывать в управляющей компании "Вектор". Жильцы дома пожаловались на запах сырости из подвала, несовременную детскую площадку и отсутствие части ограждения, из-за чего в игровую зону соседи нередко припарковывают автомобили. В управляющей компании рассказали, что в курсе претензий, по мере возможности недочеты устранят, но кардинально улучшить ситуацию может комплексное благоустройство территории, капитальный ремонт и гражданская сознательность хозяев квартир.

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Пользуясь случаем, представитель УК "Вектор" Салават Гарифуллин рассказал депутату о тех проблемах, с которыми не только тюменские, но и российские управляющие компании сталкиваются каждый день: сложные взаимоотношения с ресурсниками, несовершенное законодательство, ограниченность в принятии некоторых решений. Депутат подтвердил, что тема актуальна для всей страны, и пообещал поработать с коллегами в этом направлении.

По окончании приема Николай Брыкин отметил, что общение с населением на личных приемах – это самый эффективный метод разобраться в проблемах людей. "При беседе ты погружаешься и понимаешь, что конкретно беспокоит человека. Письма не всегда отражают суть", - подчеркнул депутат и добавил, что в работе с людьми старается избегать формальностей, излишнего бюрократизма а решение вопросов доводит до логического завершения.

Татьяна Тихонова