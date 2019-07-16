Антон Шипулин планирует стать депутатом Госдумы

09:49 16 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Закончивший карьеру биатлонист Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. Об этом соссылкой на соцсети олимпийского чемпиона сообщает ТАСС.

Спортсмен на своей странице в Instagram пообещал подписчикам  риложить максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей. В своей предвыборной программе он собирается сосредоточится на развитии спорта, решении проблем здравоохранения, инфраструктуры, оттока населения, а также на разрешении текущих вопросов населения.

Биатлонист выдвинут от партии "Единая Россия". В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13% от числа пришедших.

Теги: биатлон , Государственная дума , Шипулин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019