Фермер из Казанского района рассказал о проблемах крестьянских хозяйств

Небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства формируют жизнь в селе, считает Максим Панов из Казанского района. Но для того чтобы они появлялись, жили и полноценно развивались, необходима помощь государства и регионального правительства. Своими идеями по улучшению жизни на селе Максим Панов поделился на встрече с депутатом Государственной думы Николаем Брыкиным.

Максим Панов по образованию программист. Фермерством занялся в 2013 году, переехав в Казанский район из Барнаула. Сегодня на ферме 120 голов КРС, в штате работают 15 человек, а из полученного молока производят 8 сортов сыра. Продукты, выпущенные такими небольшими предприятиями, более качественные и полезные, считает Максим "Молоко мы производим сами, знаем, что едят наши коровы, и выпускаем готовую продукцию – сыр, который не стыдно предложить покупателям", - рассказывает фермер. Однако в одиночку выжить в современных реалиях трудно. Фермерам может помочь кооперация. Одни бы могли производить зерно, вторые - заготавливать корма, другие – поставлять молоко, выпускать готовую продукцию – совместно выдавать на рынок отличный продукт, считает Панов.

Важно поддерживать сельхозпредпринимателей на начальной стадии, но надо предусмотреть и программу для выхода на новый уровень, чтобы мелкие сельхозпроизводители могли модернизировать, автоматизировать производство, например, увеличить поголовье и так далее, подчеркивает фермер. Сейчас это себе позволить могут только крупнотоварные компании.

"Я подготовил ряд предложений, которые, на мой взгляд и взгляд коллег, помогли бы в развитии села и сельских территорий. Они созвучны государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", которую собирается реализовывать правительство страны в ближайшие годы, – сообщил Панов. – В предложениях отражены разные аспекты, начиная от базовых, касающихся проблем животноводства и растениеводства, и заканчивая переработкой сырья и сбытом готовой продукции".

"Наш посыл в том, что каждый фермер должен иметь возможность выйти на рынок и представить готовую продукцию. В этом основной тренд и успех сельского хозяйства", - уверен Максим Панов.

Депутат Госдумы Николай Брыкин рассказал, что правительство Российской Федерации в конце мая утвердило государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы. Работа по ее обсуждению сейчас активно ведется в регионах и предложения, подобные тем, что подготовил Панов, очень ценны, поэтому не останутся без внимания региональных и федеральных экспертов. Все замечания, мнения и идеи, поступившие от производственников, населения, комиссия фракции партии "Единая Россия" соберет, тщательно проанализирует и внесет свои предложения для реализации в рамках госпрограммы.

Татьяна Тихонова