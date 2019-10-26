Николай Брыкин: Тюменская область успешно работает над реализацией нацпроектов

По темпам и качеству выполнения нацпроектов Тюменская область находится в "зеленой зоне" - и по отчетам, и по цифрам регион в основном показывает выше среднероссийских показатели. Об этом рассказал депутат Государственной думы Николай Брыкин.

25 октября полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов провел в Тюмени расширенное совещание с участием представителей местной исполнительной и законодательной власти, а также сотрудников федеральных министерств и ведомств. На нем обсуждалась работа региона над реализацией задач, обозначенных главой государства в национальных проектах. Николай Брыкин, представляющий в федеральном парламенте интересы тюменского региона, стал участником этого мероприятия.

"Совещание шло около пяти часов, но было очень динамичным и живым. По каждому проекту был доклад заместителя губернатора, курирующего тот или иной проект, кто-то из полпредства давал комментарий о фактическом состоянии этого проекта, далее представитель федерального министерства, находящийся на видеосвязи, давал свои пояснения. Конкретные вопросы – конкретные ответы. Оценка работе исполнительной власти региона дана по всем важным направлениям. Тюмень является одним из лидеров в России и очень активно работает по нацпроектам. Поставленные задачи она четко выполняет и в целом из графика не выбивается", - резюмировал Николай Брыкин.

Тихонова Татьяна