В Тюменской области обсудили программу развития сельских территорий России

В Тюмени обсудили программу комплексного развития сельских территорий, которая была утверждена правительством России в мае этого года. Расширенное заседание Общественного совета проекта "Российское село" партии "Единая Россия" прошло в областной думе 7 июня.

В дискуссии приняли участие депутаты Государственной думы Иван Квитка и Николай Брыкин, замгубернатора, руководитель департамента АПК Владимир Чейметов, региональный координатор проекта "Российское село", депутат облдумы Юрий Конев, председатель проекта Горохов, вице-спикер облдумы Виктор Рейн, председатели и депутаты районных, глав сельских поселений и члены общественного совета.

Как пояснил Юрий Конев, программа является комплексной и направлена на развитие социальной сферы, инфраструктуры, рынка труда и, как следствие, агропромышленного производства в сельских населенных пунктах. Наиболее сложные проблемы на данный момент наблюдаются в области здравоохранения, образования, культуры, пенсионного обеспечения селян, подчеркнул депутат. Тюменская область при разработке бюджета на 2019 год на решение данных проблем уже увеличила затраты. В частности, на строительство модульных ФАПов, школ, в том числе малокомплектных, на строительство и ремонт региональных дорог, однако нерешенных вопросов еще много в территориях. Активное участие в программе позволит улучшить ситуацию.

Программа комплексного развития сельских территорий объединила в себе федеральные целевые программы развития сельских поселений, существовавшие ранее. Основными ее направлениями являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда и создание и развитие инфраструктуры на селе, в том числе благоустройства, дорог и инженерных сетей.

После развала союза в 1991-м на уровне государственных программ развитие сельских территорий как таковое в отдельный пул направлений не выделялось. Этим нужно было заниматься давно, и хорошо, что на уровне правительства на проблемы села обратили особое внимание и разработали комплексный подход к их решению, отметил депутат Государственной думы Николай Брыкин. "Селяне должны иметь те же условия для жизни, что и горожане. На реализацию программы планируется направить около 2,3 трлн рублей, в том числе 174 млрд из региональных бюджетов и более 1 трлн рублей – из внебюджетных источников. Вопрос стоит о социальной ответственности бизнеса, который должен это программу наполнять финансами. Это очень важно, ведь задача всех нас и тех, кто работает на земле, поднять жизнь в селе на должный уровень, чтобы жители деревень могли пользоваться теми же благами, что и городские жители", - подчеркнул депутат.

Программа хоть и утверждена, но в ней возможны корректировки. Предложения по улучшению жизни на селе, поддержке специалистов и агропромышленных предприятий, фермеров, по механизмам реализации основных направлений программы в регионов, сельских поселений собирает исполком "Единой России".

На заседании совета в облдуме такие предложения и вопросы по программе уже начали поступать. Николай Брыкин рассказал, что местные товаропроизводители поделились с ним идеей создания бренда "Тюменский фермер" по примеру проекта "Покупаем тюменское". Это стало бы существенной поддержкой для сельских фермеров, которые производят качественные продукты питания, но пот ряду объективных причин не могут попасть со своим товаром на полки региональных и федеральных торговый сетей, считает Брыкин. Участники заседания также озвучили ряд проблем и вопросов, решение которых нужно, на их взгляд, отразить в программе. Это касается архитектуры, подготовки кадров, жилья и поддержки крестьянских хозяйств.

Тюменская область намерена активно участвовать во всех направлениях, обозначенных в программе развития сельских территорий, но надо чтобы и люди на местах включились в это процесс и стремились улучшить жизнь в своих селах. "Инициативы с мест нужны, поддержка этих инициатив на уровне муниципалитета, органов исполнительной власти субъекта. Уверен, что сообща мы сможем решить поставленные задачи", - подчеркнул замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

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