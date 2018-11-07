В Тюменской области новый федеральный инспектор

Фото - http://ugranow.ru

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов произвел ротацию главных федеральных инспекторов по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Со 2 ноября главным федеральным инспектором по Тюменской области является Дмитрий Кузьменко, проработавший до назначения восемь лет в Югре. Андрей Руцинский, курировавший наш регион с 2009 года, продолжит работу в этой же должности в ХМАО, сообщается на сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации.