Тюменским инструкторам вручили благодарности полпреда президента УрФО за подготовку участников спецоперации

Пять инструкторов по стрелковой и тактической подготовке тюменского военно-патриотического клуба "Барс" получили благодарности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и очередные воинские звания. Церемонию награждения в четверг провели главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков и замгубернатора Павел Белявский.

Алексей Куличков отметил, что инструкторы военно-патриотического клуба "Барс" вступили в боевой армейский резерв страны (БАРС). "Находясь в этом резерве, они выполняли задачи по подготовке мобилизованных граждан, подготовке и слаживанию подразделений на полигонах, поэтому приказом военного комиссариата им присвоены очередные воинские звания сержантов и прапорщиков запаса", - пояснил Куличков.

Трем инструкторам присвоено звание младший сержант, одному - сержант и еще одному - прапорщик.

Дмитрий Кузьменко сообщил, что благодарности полпреда инструкторы удостоены за значительный личный вклад в обучение добровольцев и мобилизованных военнослужащих на полигонах Тюменской области и содействие в достижении целей специальной военной операции.

Фединспектор отметил, что клуб "Барс" занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи четверть века, через него прошли тысячи подростков, подготовка поводится по различным направлениям: стрелковая, горная, водолазная, тактическая. В клубе воспитывается не только физическая выносливость, но и моральный дух - ребята выходят полноценными гражданами России, подготовленными к защите Родины, что особенно важно.

"Инструкторы сегодня продолжают свою работу, их личная подготовка, опыт ведения боевых действий в различных горячих точках помогают им найти именно те слова, именно тот подход, которые позволяют бойцам быть более подготовленными для выполнения задач СВО. Спасибо от всех жителей Тюменской области и других регионов России", - сказал Кузьменко.

Павел Белявский отметил высокий уровень профессионализма инструкторов клуба "Барс", благодаря которому они, по сути гражданские специалисты, смогли эффективно и качественно готовить для работы в зоне спецоперации не только мобилизованных, но и контрактников, кадровых военных.

Инструктор военно-патриотического клуба "Барс" Кирилл, комментируя награждение, рассказал, что он и его коллеги признательны за внимание и оценку их работы, хотя поначалу, в сентябре 2022 года, многие скептически отнеслись к этой идее:

Поначалу было двоякое отношение к этому: как и чему может молодой инструктор научить старых, закаленных бойцов, которые прошли горячие точки? Но практика показала, что мы, инструкторы, развивались, совершенствовались, подходили к обучению намного гибче и выдали нужный результат, который в итоге вылился в методику обучения. Это сказалось на реальных результатах на поле боя. Отзывы начали получать после первой отправки ребят на СВО и поняли, что движемся в правильном направлении. Поэтому мы продолжаем дальше развиваться, учиться и учить других. Некоторые пошли дальше, и уже в Министерстве обороны продолжают учить новые соединения воинских частей.

По словам Кирилла, инструкторы полученный на спецоперации опыт адаптируют, разрабатывают методику и уже по ней учат на полигонах: "Мы можем получать знания, отрабатывать, систематизировать и выдавать их бойцу на доступном языке, чтобы он понимал, что от него требуется". Сам он подготовкой будущих участников СВО занимается с сентября прошлого года, после заключения контракта с Минобороны будет обучать тактической медицине бойцов на других полигонах.