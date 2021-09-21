Фединспектор и один из руководителей регионального ГИБДД вручат водителям свидетельства о безопасном вождении

09:59 21 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
vk.com

Акция по профилактике нарушений правил дорожного движения пройдет во вторник на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной  в Тюмени, сообщили в областной Госавтоинспекции.

"Свидетельства законопослушного участника дорожного движения" водителям, не нарушавшим в этом году Правила дорожного движения с 12:30 будут вручать главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко и врио начальника Управления ГИБДД региона Андрей Миллер.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , Федеральный инспектор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021