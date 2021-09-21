Фединспектор и один из руководителей регионального ГИБДД вручат водителям свидетельства о безопасном вождении

Акция по профилактике нарушений правил дорожного движения пройдет во вторник на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в Тюмени, сообщили в областной Госавтоинспекции.

"Свидетельства законопослушного участника дорожного движения" водителям, не нарушавшим в этом году Правила дорожного движения с 12:30 будут вручать главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко и врио начальника Управления ГИБДД региона Андрей Миллер.