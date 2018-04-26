Владимир Якушев: чтобы удержать молодежь в регионе, нужно создать комфортную среду для развития и жизни

Трансформация российского человеческого капитала стала темой очередных Губернаторских чтений в Тюмени. По словам Владимира Якушева, для региона это актуальный вопрос. "То, что сегодня главное – не нефть, не золото, а мозги, с этим никто не будет спорить", - подчеркнул глава региона и напомнил, что большая часть недавнего доклада-отчета о работе регионального правительства за 2017 год как раз посвящена этой теме.

Формировать интеллектуальный потенциал надо с детсадов, затем планомерно вести по ступеням обучения ребенка. Только в этом случае можно говорить о комплексном развитии подрастающего поколения, уверен губернатор.

В данном процессе уже участвует крупный бизнес: программы профильных классов реализуют Сибур, Роснефть и Новатэк, они направлены на формирование инженерно-технического поколения. Компании ведут студентов и на стадии получения высшего образования, приглашают на практику, знакомят с корпоративными ценностями и стандартами. На выходе получают подготовленного к выполнению поставленных производственных задач сотрудника, отметил Владимир Якушев.

Вторая составляющая - среда, в которой живет и развивается молодой человек. "Если у нас не будет скверов, мест отдыха, библиотек, школ, детских садов и другой жизненно важной социальной инфраструктуры молодые ребята будут отдавать предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, зарубежным странам. Даже если предложим зарплату в три раза выше, но у молодежи не будет возможности качественно потратить эти деньги, их будет сложно удержать на месте", - цитирует губернатора "Комсомольская правда. Тюмень".

Также важно, по мнению главы региона, менять техническое оснащение вузов. Студенты хотят видеть более современные корпуса университетов, обустроенные по последнему слову техники аудитории.

"Все это и называется инвестиции в человеческий капитал, вкладывать которые необходимо. Только тогда мы можем получить современного человека с высоким уровнем самообразования, с правильными ценностями и пониманием себя в структуре развития региона, его человеческих ресурсов", - подчеркнул Владимир Якушев.