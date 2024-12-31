Тюменцы подали более 4 млн обращений за услугами по недвижимости

В 2024 году в управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области поступило 4,1 млн обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составила 49,1%.
На кадастровый учет подано 52,7 тысяч заявлений, на регистрацию прав – 261,3 тысяч.
От общего числа всех обращений 3,7 млн составляют запросы
о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 58%.
Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в ноябре составлял 1,1 дня, в электронном виде – 0,6 дня. Постановка на кадастровый учет осуществлялась за 1,5 дня, по документам в электронном виде – 1,1 дня, - сообщает Мегатюмень.
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