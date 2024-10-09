Жителям Тобольского района стало более доступным лечение зубов

пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

В Байкаловской врачебной амбулатории, построенной благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", недавно открылся стоматологический кабинет,его работу оценили главный врач Областной больницы №3 Дмитрий Бойко и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Кабинет оснащён современным стоматологическим креслом, цифровым рентген-аппаратом и другим оборудованием для качественного лечения зубов. Врач-стоматолог ведёт приём каждую субботу и может принимать до 10 пациентов за рабочий день. Первых пациентов принял в июне. ДПо словам главврача, в областной больнице № 3 работают на тем, чтобы увеличить количество приёмных дней.

Помимо стоматологического, Митрюшкин оценил условия оказания медицинской помощи в кабинетах терапевта, педиатра, акушера, а также в палате дневного стационара, пообщался с пациентами и сотрудниками амбулатории, обсудил вопросы, волнующие жителей, включая обустройство парковки и асфальтирование прилегающей территории.

Медработники байкаловской амбулатории обслуживают достаточно большой участок, куда входят труднодоступные деревни Заболотья. У педиатра на участке почти 800 детей, 17 из них родились в этом году.