Крупный тюменский медиаменеджер решил сменить место работы

Фото - https://t.me/shirokova_tmn

Руководитель АНО "Тюменская область сегодня" и Тюменского регионального информационного агентства "ТюменьМедиа", в состав которого входит информационное агентство "Тюменская линия", Сергей Шестаков завершает карьеру в Тюменской области, сообщила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, отметив, что "столичный рынок продолжает забирать кадры из регионов".

Широкова подчеркнула, что за три с лишним года под руководством Шестакова в изданиях было сделано многое: "Тюменская линия" вышла на второе место в топ-15 самых цитируемых СМИ области в 2023 году по версии Медиалогии. Посещаемость сайта "Тюменская область сегодня" выросла в три раза — до 5 миллионов визитов в год, а количество подписчиков групп в соцсетях — в 4 раза, до 130 тысяч. "Газета "Тюменская область сегодня" является одной из лучших в регионе. Такого мнения придерживаются не только ее читатели, но и главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок", секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин", - рассказала руководитель ДОСК.

За достижения в работе Шестакову в торжественной обстановке вручили Почетную грамоту департамента общественных связей.

С 10 сентября временно исполнять обязанности директора АНО "Тюменская область сегодня" будет Анна Юрьевна Кудряшова, а "ТРИА "ТюменьМедиа" — Елена Владимировна Апенко.