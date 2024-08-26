Андрей Томилов из Тобольска представит Тюменскую область на конкурсе "Мастер года"

С 28 сентября по 2 октября 2024 года преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов представит Тюменскую область на финале Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года", который пройдет в Тюмени благодаря прошлогоднему успеху тюменца Ивана Зарубина.

Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" пройдет в Тюмени с 28 сентября по 2 октября, участие в нем примут 89 лучших преподавателей и мастеров производственного обучения СПО. Площадками конкурса станут пять тюменских техникумов и колледжей, а также региональный центр опережающей профессиональной подготовки. Представители федерального оргкомитета уже отметили высокий уровень оснащенности наших учреждений среднего профессионального образования. Участники поделятся своими педагогическими практиками, в частности, проведут открытые уроки. "Мастера года" определит конкурсная комиссия.

"Опыт развития системы среднего профобразования в регионах нам интересен. Есть и чем поделиться с коллегами. Тюменская область – в десятке лучших по синхронизации системы СПО с экономикой региона. Наша подготовка кадров соответствует запросу работодателей", - отметил губернатор Александр Моор.