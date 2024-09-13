На тюменку завели дело о дискредитации армии

15:02 13 сентября 2024
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Жительница города Тюмени подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России, сообщает региональный следком.

"По версии следствия, подозреваемая неоднократно размещала на своей странице в социальной сети ложные сведения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольческих формирований за пределами Российской Федерации. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области", - пишет пресс-служба ведомства.

Следственные действия по сбору и закреплению доказательств продолжается, проведён осмотр места происшествия, изъято средство мобильной связи, назначены экспертизы.

Теги: СКР , следствие , уголовное дело
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