На тюменку завели дело о дискредитации армии

Жительница города Тюмени подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России, сообщает региональный следком.

"По версии следствия, подозреваемая неоднократно размещала на своей странице в социальной сети ложные сведения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольческих формирований за пределами Российской Федерации. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области", - пишет пресс-служба ведомства.

Следственные действия по сбору и закреплению доказательств продолжается, проведён осмотр места происшествия, изъято средство мобильной связи, назначены экспертизы.