До 15 июля тюменцам нужно оплатить налоги по декларациям

Жителям Тюменской области предстоит выплатить начисленные налоги до 15 июля. Это коснется без малого 47 тысяч жителей.
Уплатить НДФЛ предстоит гражданам, которые продали недвижимость или транспорт, если они были в собственности меньше минимального срока владения. Получившие дорогие подарки не от близких родственников, выигравшие в лотерею небольшие суммы до 15 тыс. рублей, сдававшие имущество в аренду и т.д. Кроме того, уплатить налог необходимо с доходов от предпринимательской деятельности или частной практики.
Плательщикам в помощь сервисы на официальном сайте ФНС России Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, Личный кабинет индивидуального предпринимателя, Уплата налогов и пошлин.
Если вовремя не оплатить НДФЛ, то с 16 июня за каждый просроченный день будет начисляться пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка России, сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области, сообщает Вслух.ру.
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