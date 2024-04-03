Тюменские библиотеки стали призерами "Золотой полки"

Всероссийский конкурс "Золотая полка", учредителем которого является Минкульт РФ, а организатором Российская национальная библиотека, подвел итоги и назвал лучшие модельные библиотеки, модернизированных в 2022 году. В список призеров попали две тюменские библиотеки.
Библиотека имени Пришвина, филиал ЦГБС Тюмени, заняла третье место в номинации "Лучший фонд модельной общедоступной (публичной) библиотеки" среди центральных и городских библиотек.
Центральная районная библиотека Омутинского района получила поощрительный диплом "За креативный подход к продвижению фондов среди читателей и создание уникальной информационно-образовательной среды".
Всего в конкурсе приняли участие 92 модельные библиотеки нового поколения, модернизированные в 2022 году, в том числе 66 общедоступных и 26 специализированных детских библиотек из 46 регионов России.
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