Стало известно, кому в регионе готовы платить высокие зарплаты

В Тюменской области более 21,5 тысячи вакансий для соискателей. Профессионалам готовы платить зарплаты значительно больше среднего.

Самые высокие зарплаты предусмотрены для военнослужащих — от 204 тыс. до 226 тыс. рублей в месяц, есть 140 вакансий. Стрелкам готовы платить до 108 тыс. 600 рублей в месяц, в службе занятости заявлено 215 вакансий.

Требуются 35 водителей вездеходов (зарплата - до 116 тыс. 667 руб.). Кроме того - три машиниста катка самоходного с гладкими вальцами (до 125 тыс. руб.), три машиниста подъемника (до 106 тыс. 315 руб.), один машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (до 149 тыс. 293 руб.).

Высоко оценивается и работа операторов: обезвоживающей и обессоливающей установки (заработок до 154 тыс. 105 руб.), по исследованию скважин (120 тыс. руб.), по добыче нефти и газа (до 157 тыс. 609 руб.). А также помощника бурильщика капремонта скважин (до 118 тыс. 953 руб.). Представлено по одной вакансии для данных специалистов.

Еще организаторы готовы принять 25 вальщиков леса и платить до 130 тыс. рублей в месяц.

Большие зарплаты предусмотрены для руководящих должностей. Начальникам участков в строительстве намерены платить до 125 тыс. 333 руб. (открыто пять вакансий), начальникам службы в промышленности — 101 тыс. 800 руб. (четыре вакансии), начальникам отдела в промышленности — 106 тыс. 600 руб. (две вакансии), начальникам функциональной службы в прочих областях — до 107 тыс. 500 руб. (две вакансии).

Зарплата в 175 тыс. рублей предусмотрена для одного специалиста по охране окружающей среды, сообщает Вслух.ру.