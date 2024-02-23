Мозг здорового пожилого человека не такой быстрый, как у молодого

Мозг здорового пожилого человека не такой быстрый, как у молодого, но выигрывает в гибкости. Поэтому люди постарше делают более точные выводы и принимают мудрые решения. С возрастом мозг спокойнее реагирует и на отрицательные эмоции.

Особенности работы мозга в возрасте 60-70 лет в том, что его нейроны не отмирают – пропадают связи между ними, если человек не занимается умственным трудом.

С возрастом в головном мозге возрастает количество миелина – белого вещества и достигает максимума после 60 лет. Это вызывает ускорение прохождения сигналов от нейрона к нейрону, и интеллектуальная "мощь" возрастает в 30 раз.

Рассеянность и забывчивость пожилых – расплата за избыток информации в "оперативной" памяти. В среднем возрасте человек становится более устойчив к стрессам, и может более эффективно работать в условиях сильной эмоциональной нагрузки, - сообщает Тюменская область сегодня.