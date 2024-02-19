Влияет ли подушка на качество сна, ответила нейрофизиолог

Подбору условий для сна стоит уделить особое внимание. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов отмечает, что качество матрасов напрямую влияет на комфорт во время сна. При этом воздействие матраса на организм человека может воплощаться в виде сильной усталости сразу после просыпания, боли в спине, а также отсутствии энергии и настроения.

– Дело может быть в матрасе, возможно, он утратил свои ортопедические свойства, либо никогда ими не обладал. Результатом этого является неправильное положение позвоночника и сдавливание некоторых нервов, что часто приводит к болезненным ощущениям, – уточняет эксперт.

Так как через область шеи проходят кровеносные сосуды, важно лежать на подушке, которая их не сдавливает. В противном случае это может привести к головным болям и мигрени.

Поэтому если у человека нет проблем с шеей, то и ортопедическая подушка – ни к чему. Для таких людей подойдет плоская подушка 40 х 70 сантиметров с толщиной до 6 сантиметров. А младенцам лучше подобрать ортопедическую подушку с углублением под затылок, чтобы впоследствии избежать деформации головы, - сообщает Тюменская область сегодня.