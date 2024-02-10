Высокотехнологичная помощь по 66 видам оказывается тюменскими врачами в рамках ОМС

В Тюменской области за счет средств обязательного медицинского страхования в 2023 году было выполнено 8 857 случаев высокотехнологичной медицинской помощи по 66 видам, сообщили в ТФОМС Тюменской области.

Высокотехнологичную помощь получают пациенты разного возраста, в тои числе самые маленькие. Так, в конце 2023 года стало известно, что врачи Перинатального центра выходили недоношенного малыша весом 510 граммов. Ребенок месяц провел в реанимации, где ему в том числе была оказана высокотехнологичная медпомощь. Домой малыш отправился в три месяца с весом 2 кг 128 граммов.

Отметим, что перечень высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя 81 вид, внесенный в базовую программу ОМС, - сообщает АиФ-Тюмень.