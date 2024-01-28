Врачи из Тобольска спасли дальнобойщика

Врачи тобольской Областной больницы № 3 спасли жизнь водителю-дальнобойщику, оказавшуюся в опасности. В больницу экстренно доставили мужчину в крайне тяжелом состоянии с температурой тела 24 градуса, с отморожением кистей и стоп. Врачи отметили ассимметрию лица, а также ограничение движения в левой руке и ноге. КТ-исследование выявило ишемический инсульт.

В рейсе мужчину и поразило острое нарушение мозгового кровообращения: нарушились речь и движения, а общее состояние резко ухудшилось. В это время он находился в кабине своего грузовика, припаркованного на АЗС. Люди, которые были рядом, посчитали его пьяным и никак не реагировали на его состояние.

После того, как мужчина два дня не выходил на связь, коллеги отследили его местоположение с помощью системы глобального позиционирования и вызвали скорую помощь. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает и его ждет восстановительная терапия, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы № 3 (г. Тобольск).