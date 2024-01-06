Как профилактировать инсульт и деменцию, объяснила невролог

Инсульт, деменция, болезнь Альцгеймера – болезни, встречающиеся все чаще и в том числе у молодых людей. Как отмечают врачи, застраховать себя от них нельзя, но можно предупредить.

"Воздействуя на факторы риска, можно профилактировать их появление. Во-первых, обратитесь за консультацией к кардиологу и неврологу: доктора проведут обследование, рассчитают ваш риск, назначат лечение, если это необходимо.

Во-вторых, откажитесь от вредных привычек: бросайте курить (пассивное курение тоже считается), больше двигайтесь и следите за своим питанием", - говорит врач-невролог Тюменского кардиоцентра Татьяна Антипина.

Для профилактики неврологических болезней специалист рекомендует тренировать мозг изучением новых языков, заниматься хобби. Адекватно и вовремя лечить опасные заболевания, например, диабет или аритмию. Можно проходить раз в год курс массажа и т.д., сообщает АиФ-Тюмень.